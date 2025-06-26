Из-за этого в регионе слышали взрывы. Также о громких звуках информируют в столице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что известно о российской атаке

Воздушную тревогу на территории Днепропетровской области начали объявлять с около 22:07. Уже в 23:08 об опасности из-за угрозы ударов дронов-камикадзе типа "Шахед" сообщили и в Киеве.

По данным местных телеграмм-каналов, примерно в то время в Днепропетровской области было громко. Сообщают, что в регионе работают силы ПВО, которые пытаются сбить вражеские беспилотники.

Через несколько минут после этого обнародовали информацию о взрывах в столице. Местные паблики также пишут о работе противовоздушной обороны в Киеве. Никаких дополнительных деталей не указывают.

Уже в 23:49 в сети сообщили о взрывах в Кривом Роге.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого взрывы слышали в Николаеве. По словам городского головы, причиной этого также стала атака беспилотников. Сейчас дополнительной информации относительно этого также не обнародовали.