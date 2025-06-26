Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Группа вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины – курсом на юг Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.20:39, 26 июня20:22, 26 июня
Группа вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины – курсом на юг
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.