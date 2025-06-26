Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича. Заметим, незадолго до этого в Воздушных силах сообщали об угрозе.

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Что известно о взрывах в Николаеве

Воздушную тревогу на территории Николаевской области объявили ориентировочно в 22:19. Воздушные силы сообщали о группе беспилотников на севере и западе Херсонской области, которые двигались в направлении Николаевской области.

Уже около 22:51 появилась информация о взрывах, которые слышали в городе во время дроновой атаки.

Был слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов-камикадзе продолжается,

– написал мэр.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого взрывы прогремели в Киевской области. В областной военной администрации сообщали о движении вражеских беспилотников, в результате чего по ним начали работу силы противовоздушной обороны.