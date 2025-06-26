Около 22:00 в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов, передает 24 Канал.

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Взрывы в Киевской области

В 22:03 Воздушные силы предупредили о движении ударных БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.

В 22:19 Киевская военная областная администрация сообщила о движении враждебных БПЛА. Там отметили, что в регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– говорится в сообщении администрации.

К слову, Юрий Игнат рассказал, что Украина использует различные зенитные дроны и мобильные огневые группы для сбивания российских дронов-камикадзе, но для большей эффективности нужны дополнительные средства, такие как радиолокационная разведка и системы наведения.

Также спикер Воздушных сил прокомментировал применение россиянами нового дрона Shahed-236 с тепловизионной наводкой.