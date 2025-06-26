Такой БПЛА может обнаруживать цели в полной темноте и наносить более точные удары. Он весь состоит из иранских компонентов и работает на основе искусственного интеллекта, передает 24 Канал.

Смотрите также Появилось первое видеодоказательство применения ракеты-дрона "Пекло": его сняли сами россияне

Что известно

В интервью для NV спикер Воздушных сил Юрий Игнат говорит, что появление новых дронов у врага не должно вызывать удивления. За время полномасштабной войны "Шахеды" прошли большую эволюцию.

Он подчеркнул, что "Шахеды" – это успешная технология. Против них непросто бороться, особенно если они еще оснащаются дополнительными средствами защиты от РЭБ.

Сейчас обломки Shahed-236 исследуют. Игнат говорит, что модификации, обнаруженные в новом дроне, не дешевые. Поэтому вряд ли их удастся использовать массово. Однако россияне будут работать над этим.

К слову, если обычный "Шахед" летит по заранее заданной GPS-программе, то с тепловизором он способен адаптироваться к ситуации, даже если координаты неточны или объект переместился.

Поэтому новый дрон с тепловизором может: