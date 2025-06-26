Россияне, правда, не в курсе, что по ним прилетел "Пекло". Они ошибочно считают, что то был ударный дрон"Лютый", передает 24 Канал.

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"Ад" для оккупантов

На видео, распространенное врагом, зафиксирован обломок с малогабритным реактивным двигателем и V-образным хвостовым оперением – характерными признаками для ракето-дрона "Пекло".

Обломок реактивного дрона: смотрите видео, содержит нецензурную лексику

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Напомним, что "Пекло" официально презентовали в начале декабря 2024 года. Тогда президент Зеленский передал Силам обороны Украины первую партию новейших ракет-дронов "Пекло", которые на тот момент успешно использовали уже 5 раз.

Ракета Пекло преодолевает до 700 километров в час, имеет боевую часть весом до 50 килограммов и оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем. Корпус ракеты изготовлен из металла с клепками, что позволяет легко монтировать элементы, а фиксированное крыло и V-образное хвостовое оперение способствуют экономии веса.