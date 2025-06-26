Росіяни, щоправда, не в курсі, що по них прилетіло "Пекло". Вони помилково вважають, що то був ударний дрон "Лютий", передає 24 Канал.

Дивіться також Її потрібно мільйони одиниць: у ЄС назвали зброю, яка допоможе відбити напад Росії

"Пекло" для окупантів

На відео, поширене ворогом, зафіксовано уламок із малогабритним реактивним двигуном та V-подібним хвостовим оперенням – характерними ознаками для ракето-дрона "Пекло".

Уламок реактивного дрона: дивіться відео, містить нецензурну лексику

Наслідки удару на Луганщині: дивіться відео

Нагадаємо, що "Пекло" офіційно презентували на початку грудня 2024 року. Тоді президент Зеленський передав Силам оборони України першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло", які на той момент успішно використали вже 5 разів.

Ракета "Пекло" долає до 700 кілометрів за годину, має бойову частину вагою до 50 кілограмів та оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном. Корпус ракети виготовлений з металу з клепками, що дозволяє легко монтувати елементи, а фіксоване крило і V-подібне хвостове оперення сприяють економії ваги.