Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью Sky News заявил, что Европа уже сейчас должна наращивать производство дронов, чтобы противодействовать будущим атакам России, передает 24 Канал.

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Спасительная армия дронов

По словам Кубилюса, Россия может иметь около 5 миллионов дронов, поэтому европейцы должны иметь большие мощности, чтобы победить.

Чиновник напомнил, что вторжение России в Украину в 2022 году вызвало революцию в технологиях ведения войны дронами.

Столкнувшись с одной из сильнейших армий мира, украинцы воспользовались дешевыми и адаптивными технологиями в свою пользу. По оценкам, подразделения дронов Украины ответственны за 80% потерь России на передовой.

В этом году Украина, как ожидается, произведет более 4 миллионов дронов. Размышляя, сколько дронов понадобится другим странам, комиссар привел пример своей родной Литвы. Бывшая советская республика имеет общую границу примерно 900 километров с Россией и Беларусью.

"Если украинцам нужно четыре миллиона дронов на 1200 километров, то нам нужно примерно три миллиона дронов в год, если война начнется", – сказал он.

Чтобы сохранить преимущество, и Россия, и Украина постоянно обновляют свои дроновые технологии. Поэтому Кубилюс считает, что Европа должна не столько создавать запасы дронов сейчас, сколько готовить команды пилотов, инженеров и производителей, способных быстро масштабировать производство в случае необходимости.

"На европейском континенте сейчас есть только две армии, которые имеют боевой опыт использования миллионов дронов: российская, которая планирует новые агрессии, и украинская", – отметил Кубилюс.

"Мы должны многому научиться у Украины... как организовать оборону против миллионов дронов и как сделать оборонную промышленность инновационной", – подчеркнул он.

Напомним, что руководство Альянса неоднократно заявляло, что производство, закупка и защита от дронов – приоритет. На саммите НАТО страны согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Генсек Альянса Марк Рютте также заявил, что хочет больше инвестиций в дроны и 5-кратное усиление противовоздушной обороны.