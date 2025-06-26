Об этом в эфире 24 Канала сообщил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив то, что враг сделал "Шахеды" более устойчивыми к средствам РЭБ, научил их летать на другом горизонте высот.

Смотрите также Россия начала запускать "белые "Шахеды" с ИИ и радиоуправлением: в чем их особенность

Что важно сделать для противодействия вражеским БпЛА

Как пояснил Федоренко, противник на текущий момент может выполнять задачи на высотах более двух километров. Это делает невозможным их сбивания украинскими мобильными огневыми группами, которые отрабатывали ранее по вражеским БпЛА пулеметами.

Как следствие, мы должны противодействовать путем наших беспилотников. Есть ли разработки, которые позволяют удачно сбивать "Шахеды" на той высоте, на которой они сейчас работают? Да, такие разработки есть и тестировались на фронте,

– заверил Федоренко.

По его словам, в Силах обороны Украины уже есть подразделения, которые научились эффективно сбивать дроны-камикадзе противника. Однако он отметил, что для того, чтобы закрыть все украинское небо и противодействовать врагу, который производит в сутки 300 дронов, надо масштабировать такие подразделения и дополнительно провести обучение личного состава.

"На текущий момент и 429 полк "Ахиллес" активно работает над тем, чтобы доукомплектовать подразделение, которое отвечает за ПВО. Мы его переквалифицируем, чтобы он начинал сейчас сбивать "Шахеды", – рассказал Федоренко.

Обращаясь к гражданскому населению, он отметил, что следует понимать, что военные смогут закрыть небо Украины от вражеских БпЛА, но для этого нужно время, ориентировочно до трех месяцев. Командир 429 полка "Ахиллес" призвал граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги как в дневное, так и в ночное время, спускаться в укрытия.

Федоренко также обратился к тем, кто является военнообязанными. Он отметил, что настало время, когда уместно воспользоваться рекрутинговой программой, выбрать подразделение, которое в своем составе имеет экипажи, которые сбивают "Шахеды", и пополнить эти структурные подразделения. В частности, 429 полк "Ахиллес" имеет такое.

Реактивный "Шахед": в чем опасность

Следующий вызов, который, по словам Федоренко, появится на поле боя, заключается в том, что враг продолжает модернизацию и пытается изготовить реактивный "Шахед". Он отметил, что очевидно, что противник будет применять определенное количество таких дронов-камикадзе.

Реактивные "Шахеды" будут летать быстрее, а это значит, что наши перехватчики не будут их догонять,

– объяснил Федоренко.

Сейчас, как подытожил Федоренко, украинские специалисты работают над тем, чтобы создать реактивный перехватчик. Когда появится угроза реактивных "Шахедов", в Украине будет возможность чем их сбивать. Однако для этого нужен ресурс, время и основной капитал войны – люди: пилоты дронов и специалисты, которые эти БпЛА изготавливают.