Про це розповідає 24 Канал. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько 23:00.

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Майже одразу після цього кияни почали повідомляти про гучні звуки вибухів у кількох районах міста. Подібні звуки чули і в передмісті.

Місцева влада та Повітряні сили ЗСУ наразі не повідомляли офіційно про можливі влучання.

Жителів закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги, залишатися в укриттях та слідкувати лише за офіційними джерелами інформації.

Варто зауважити, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього вибухи пролунали у Київській області. В обласній військовій адміністрації повідомляли про рух ворожих безпілотників, внаслідок чого по них почали роботу сили протиповітряної оборони.