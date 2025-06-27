Об этом рассказывает 24 Канал. Воздушную тревогу в столице объявили около 23:00.

Смотрите также На Киевщине прогремели взрывы

Россия атакует Киев и Киевскую область

Почти сразу после этого киевляне начали сообщать о громких звуках взрывов в нескольких районах города. Подобные звуки слышали и в пригороде.

Местные власти и Воздушные силы ВСУ пока официально не сообщали о возможных попаданиях.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях и следить только за официальными источниками информации.

Стоит отметить, что оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах и последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

К слову, незадолго до этого взрывы прогремели в Киевской области. В областной военной администрации сообщали о движении вражеских беспилотников, в связи с чем по ним начали работу силы противовоздушной обороны.