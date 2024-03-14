Довіра до Путіна знижується, "за" війну менше росіян: результати соціологічного дослідження

Команді KibOrg вдалося отримати частину соціологічного дослідження, яке на початку 2024 року в Росії провів російський Фонд суспільної думки.

Дослідження виконали на замовлення Інституту наукової інформації з суспільних наук російської академії наук. Його метою було вивчити соціально-економічну та політичну ситуації в Росії.

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Російській владі довіряє все менше людей

Орієнтовно половина опитаних продовжує довіряти центральній російській владі. Проте, порівняно з 2023 роком, показник знизився на 8%.

Позитивна оцінка роботи президента Росії знизилась на 7, 1%, а негативні відгуки зросли на 3%. Окрім того, дослідження встановило, що:

51,8% опитаних задоволені загальним станом справ, що на 7,7% менше, ніж у 2023 році;

у всій Росії зріс рівень незадоволеності, порівняно з січнем-лютим 2023 року. Найбільше незадоволених у Брянській (+14%) та Бєлгородській (+18%) областях та в окупованому Криму.



У Росії все менше задоволені Путіним / Інфографіка KibOrg

Тільки 46,2% опитаних сказали, що довіряють Путіну, не довіряють – 43,6%.

Окрім того, 10,2% респондентів – важко відповісти на питання, позитивно оцінюють роботу диктатора тільки 42,8% опитаних, а негативно – 49,9%, ще 7,3% – важко відповісти на питання.

За цими показниками зафіксовані стабільно негативні зміни з моменту початку "СВО" (війни в Україні – 24 Канал): рівень недовіри до президента зріс на 3,2% порівняно з січнем 2023 року. Також на 10,3% збільшилася частка узагальнених негативних оцінок роботи президента Владіміра Путіна (при зменшенні частки позитивних оцінок на 9,5%),

– з'ясувало дослідження.



Недовіра до Путіна зростає / Інфографіка KibOrg

До речі, найбільше довіряють Путіну в Москві та Санкт-Петербурзі, найменше – у малих містах та на так званих "нових територіях".

Окрім того, чим старші чи заможніші опитані, тим більше вони довіряють російському диктатору. Не довіряють Путіну найбільше людей молодого та середнього віку.

Все менше росіян підтримують війну

Війну, як кажуть в Росії – "СВО", підтримує все менше росіян:

63,9% – виступають за проведення мирних переговорів. Це аж на 15,4% більше, ніж у 2023 році;

22,3% – підтримують активні бойові дії на території України, що на 13,8% менше, ніж у 2023 році;

13,8% – мали труднощі з відповіддю на питання. Це на 3,3% більше, ніж у 2023 році.



Все менше росіян підтримує війну в Україні / Інфографіка KibOrg

За мирні перемовини виступають:

найбільше – мешканці окупованих Криму, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей;

у Росії – мешканці Бєлгородської, Брянської та Ростовської областей.

За активні бойові дії виступають у більшості мешканці Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст.

За продовження війни з Україною найчастіше висловлюються особи віком від 61 року і старші (51%), а також працівники бюджетної сфери (46%) незалежно від статі та рівня достатку,

– з'ясувало дослідження.

За мирні перемовини – чоловіки віком 18 – 45 років (63,9%), опитані з вищою та середньою освітою (45,3%).

Проти мобілізації виступило 69,9% опитаних, проти 58% у 2023 році. Причому за мобілізацію виступили:

49,4% – жінки;

38,1% – чоловіки похилого та пенсійного віку.

"Категорично проти виступають чоловіки мобілізаційного віку від 18 до 59 років (88,6% серед опитаних)", – мовиться в дослідженні.

До речі, на війну в Україну готові вирушити тільки 7,1% чоловіків призовного віку, 9,1% кажуть, що підуть, якщо призвуть, 13,8% – важко відповісти.

Росіяни не хочуть воювати, проте жінки та літні чоловіки підтримують війну / Інфографіка KibOrg