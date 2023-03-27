Окупанти кілька днів поспіль атакують ЗСУ хімічною зброєю: наскільки це небезпечно

Окупанти почали застосовувати проти ЗСУ заборонену хімічну вибухівку - гранати К-51 з хлорпікрином. Хімікат викликає блювоту і сльози.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський. Він повідомив, що ворог частіше починає застосовувати заборонену зброю, передає 24 Канал.

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Ворог застосовує хімічні боєприпаси

Дмитрашківський заявив, що окупанти на різних напрямках почали застосовувати хімічну вибухівку, яка заборонена міжнародними конвенціями. Скидають її на позиції українських захисників із дронів.

Хімічну вибухівку з хлорпікрином вперше застосували на Запорізькому напрямку близько місяця тому. Тоді українські захисники збили БпЛА, до якого була прикріплена граната К-51

Потім "пробний варіант" відбувся знову 23 березня – ворог скинув одну таку вибухівку з дрона.

Хлорпікрин, також відомий як нітро-хлороформ, є безбарвною або блідо-жовтою маслянистою рідиною з різким запахом. При контакті хлорпікрин викликає сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів. Ефективно працює як сльозогінний газ, швидко позбавляє людину боєздатності, але у великій концентрації може призвести навіть до смерті.

Пізніше таких випадків стало все більше. Наступного дня ворог застосував уже дві вибухівки, а учора, 26 березня, – аж шість. Один із дронів з гранатою К-51 26 березня збили прикордонники на Луганщині.

Якщо потрапляє в окоп або бліндаж, треба мати протигаз або відійти від того місця, тому що викликає і блювоту, і сльози,

– заявив Дмитрашківський.

Зазначимо, К-51 – це радянська ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії. Її корпус наповнений порошкоподібною сильно подразнювальною речовиною. Від 1925 року використання таких гранат заборонено Женевською конвенцією та Конвенцією про хімічну зброю.

Ворог частіше атакує з неба