Росіянин вчинив стрілянину в центрі Парижа, його затримали, – ЗМІ
Джерело:BFMTV
На Єлисейських полях у центрі Парижа 19 вересня чоловік стріляв у людей з пневматичної рушниці. Завдяки очевидцям нападника вдалося оперативно затримати.
Згодом з'ясувалося, що затриманий – росіянин 1988 року народження. Від його дій, попередньо, постраждали 4 людей. Утім, цю інформацію офіційні установи у Франції наразі не коментували.
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Стрілянина у центрі Парижа 19 вересня: що відомо
Французький телеканал з посиланням на інформовані джерела у правоохоронних органах повідомив, що вночі на неділю 19 вересня у центрі Парижа на Єлисейських полях сталася стрілянина.
Поліція оперативно затримала підозрюваного, який, за попередніми даними, з пневматичної рушниці поранив щонайменше 4 людей. Зробити це змогли завдяки свідкам, які упізнали нападника.
- Затриманий, як вказують ЗМІ, є громадянином Росії 1988 року народження.
- Поліція взяла його у його ж власному будинку в Парижі.
- Мішенню начебто був якийсь "чоловік на скутері". Інших подробиць немає.
Російські інформагентства звернулися до офіційних установ Франції по коментарі, та наразі їх не було.
Радимо перечитати про інші резонансні напади у світі, які сталися у вересні:
- У Нідерландах 17 вересня невідомий з ножем напав на перехожих, жертвами стали 2 людей.
- У турецькому місті Ізмір 8 вересня у стрілянині постраждали 12 людей.
- А 5 вересня в американському штаті Флорида колишній снайпер морської піхоти вбив 4 людей.