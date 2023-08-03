Спогади на все життя: у п'ятизірковому готелі у Туреччині росіянина відгамселили стільцями
Російським туристам не раді абсолютно ніде у світі. Так, працівники п'ятизіркового готелю у Туреччині побили росіянина стільцем через те, що той влаштував бешкет у закладі.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Внаслідок цього він отримав поранення голови й мусить щоденно відвідувати лікарню, передає 24 Канал.
До теми "Што вам нє нравітся?": у Батумі нахабні росіяни усіляко провокують грузинів
У Туреччині російського туриста побили стільцями
Російський турист з Єгор'євська, полетів зі своєю дівчиною та сестрою відпочивати у готель Loxia Comfort Club поблизу міста Манавгат у Туреччині. Так, першого дня компанія пішла до ресторану у готелі, де раптом росіянин втрапив у бійку.
Згодом цей бешкет намагалися вгамувати працівники готелю, розтягнувши росіянина та іншого чоловіка в різні боки. Коли вони зрозуміли, що це неможливо, то, щоб заспокоїти туриста, відгамселили його стільцем.
Росіянина побили стільцем у Туреччині: дивіться відео (18+)
Російський турист не очікував цього і кричав у бік співробітників готелю: "No problem, б**ть". Внаслідок бешкету росіянин отримав чисельні поранення і його мусили відправити у лікарню.
Російський турист отримав поранення після бійки зі стільцями: дивіться відео (18+)
Згодом стало відомо, що російському туристові зашили голову металевими скобками, зробили укол і помазали мазями. До того ж він має щоденно відвідувати медичний заклад на денному стаціонарі.
Росіянину зашили голову після бійки у готелі: дивіться відео (18+)
У коментарях користувачі мережі жартують, що цей відпочинок росіянин "запам'ятає на все життя", а також, що готель "повністю відпрацював свої п'ять зірок".
Росіяни всюди втрапляють у бійку за кордоном
- Наприкінці липня у Чорногорії п'яні росіяни влаштували бешкет в одному з закладів харчування, поранивши офіціанта. Щоб урятувати своїх колег інші чорногорці почали гамселити росіян стільцями й витуряти їх з закладу.
- Також у турецькому місті Аланія 6 липня на території готелю Nox Inn Deluxe Hotel 5 сталася бійка між працівниками та росіянами. Так буйного росіянина намагалися скрутити турки, але той пручався.
- Наразі офіційна позиція готелю та версія його працівників невідома. Однак обидві сторони могли підписати угоду, адже росіянка пізніше заявила, що інцидент повністю вичерпано.