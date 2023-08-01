Цим рейсом до Батумі прибула певна кількість прихильників Владіміра Путіна – артистів, які підтримують війну, і блогерів, повідомляє 24 Канал.

До теми "Ми Абхазію від вас звільнили": російські туристи в Батумі відкрито ображають грузинів

Протестувальників затримали

Згодом поліція в Батумі почала затримувати деяких протестувальників. Серед них була й українка, у якій правоохоронці забрали телефон та заборонили їй дзвонити.

Частині росіян вдалося вийти з лайнера та сісти в автобус. Проте виїхати він не зміг, тому що його заблокували учасники протесту.

Як грузини в Батумі "зустрічали" російських туристів: дивіться відео

При цьому російські "туристи" поводились нахабно та всіляко провокували протестувальників.

"Што вам нє нравится, я нє пойму? Да, я – рускій і горжусь етім!", – крикнув один з пасажирів лайнера протестувальникам після чого почалась бійка.

Пізніше в МВС Грузії підтвердили затримання ще 9 учасників акції. Однак це не зупинило протести. Загалом 31 липня було затримано 23 мітингарі.

Читайте також Дуже негативно ставлюся, – Іраклі Макацарія різко висловився проти росіян, які втекли до Грузії

Важливо! Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників, що зібралися у морвокзали в Батумі. 27 липня вона заявила, що пишається тим, як грузинський народ "мирно протестує проти останньої російської провокації". Адже, за її словами, поки "круїзний лайнер відвідує грузинський порт Батумі", Владімір Путін "блокує відвантаження зерна і перешкоджає вільному судноплавству в Чорному морі".

Що цьому передувало