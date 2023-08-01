Цим рейсом до Батумі прибула певна кількість прихильників Владіміра Путіна – артистів, які підтримують війну, і блогерів, повідомляє 24 Канал.
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Протестувальників затримали
Згодом поліція в Батумі почала затримувати деяких протестувальників. Серед них була й українка, у якій правоохоронці забрали телефон та заборонили їй дзвонити.
Частині росіян вдалося вийти з лайнера та сісти в автобус. Проте виїхати він не зміг, тому що його заблокували учасники протесту.
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При цьому російські "туристи" поводились нахабно та всіляко провокували протестувальників.
"Што вам нє нравится, я нє пойму? Да, я – рускій і горжусь етім!", – крикнув один з пасажирів лайнера протестувальникам після чого почалась бійка.
Пізніше в МВС Грузії підтвердили затримання ще 9 учасників акції. Однак це не зупинило протести. Загалом 31 липня було затримано 23 мітингарі.
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Що цьому передувало
- Лайнер Astoria Grande, що вирушив з Сочі за маршрутом Сочі – Трабзон – Батумі – Амасра – Стамбул – Сочі, прибув до Грузії 26 липня. На його борту перебувало понад 800 російських туристів.
- Одна з росіянок, що перебувала на лайнері, заявила, що буцімто "Росія звільнила Абхазію від грузинів". Однак Росія насправді окупувала грузинську територію, а саме Абхазію та Південну Осетію.
- Наступного дня в Тбілісі та Батумі зібралися протестувальники, які вимагали, щоб росіяни покинули територію Грузії. Через протести, лайнер відбув з Батумі на два дні раніше.
- Однак 31 липня лайнер повернувся вдруге в Батумі. На морвокзалі його вже зустрічали протестувальники. За їхньою інформацією на борту лайнера перебували російські пропагандисти з телеканалу RU.TV.
- Протестувальники вимагають заборонити швартування лайнера з російськими туристами на борту Батумі.