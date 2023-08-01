Цим рейсом до Батумі прибула певна кількість прихильників Владіміра Путіна – артистів, які підтримують війну, і блогерів, повідомляє 24 Канал.

До теми "Ми Абхазію від вас звільнили": російські туристи в Батумі відкрито ображають грузинів

Протестувальників затримали

Згодом поліція в Батумі почала затримувати деяких протестувальників. Серед них була й українка, у якій правоохоронці забрали телефон та заборонили їй дзвонити.

Частині росіян вдалося вийти з лайнера та сісти в автобус. Проте виїхати він не зміг, тому що його заблокували учасники протесту.

Як грузини в Батумі "зустрічали" російських туристів: дивіться відео

При цьому російські "туристи" поводились нахабно та всіляко провокували протестувальників.

"Што вам нє нравится, я нє пойму? Да, я – рускій і горжусь етім!", – крикнув один з пасажирів лайнера протестувальникам після чого почалась бійка.

Пізніше в МВС Грузії підтвердили затримання ще 9 учасників акції. Однак це не зупинило протести. Загалом 31 липня було затримано 23 мітингарі.

Читайте також Дуже негативно ставлюся, – Іраклі Макацарія різко висловився проти росіян, які втекли до Грузії

Що цьому передувало

  • Лайнер Astoria Grande, що вирушив з Сочі за маршрутом Сочі – Трабзон – Батумі – Амасра – Стамбул – Сочі, прибув до Грузії 26 липня. На його борту перебувало понад 800 російських туристів.
  • Одна з росіянок, що перебувала на лайнері, заявила, що буцімто "Росія звільнила Абхазію від грузинів". Однак Росія насправді окупувала грузинську територію, а саме Абхазію та Південну Осетію.
  • Наступного дня в Тбілісі та Батумі зібралися протестувальники, які вимагали, щоб росіяни покинули територію Грузії. Через протести, лайнер відбув з Батумі на два дні раніше.
  • Однак 31 липня лайнер повернувся вдруге в Батумі. На морвокзалі його вже зустрічали протестувальники. За їхньою інформацією на борту лайнера перебували російські пропагандисти з телеканалу RU.TV.
  • Протестувальники вимагають заборонити швартування лайнера з російськими туристами на борту Батумі.