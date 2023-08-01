Этим рейсом в Батуми прибыло определенное количество поклонников Владимира Путина – артистов, поддерживающих войну, и блогеров, сообщает 24 Канал.

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Протестующих задержали

Позже полиция в Батуми начала задерживать некоторых протестующих. Среди них была и украинка, у которой стражи порядка забрали телефон и запретили ей звонить.

Части россиян удалось выйти из лайнера и сесть в автобус. Однако уехать он не смог, потому что его заблокировали протестующие.

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При этом российские "туристы" вели себя нагло и всячески провоцировали протестующих.

"Что вам не нравится, я не пойму? Да, я – русский и горжусь этим!", – крикнул один из пассажиров лайнера протестующим, после чего началась потасовка.

Позже в МВД Грузии подтвердили задержание еще 9 участников акции. Однако это не остановило протесты. Всего 31 июля были задержаны 23 митингующих.

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Важно! Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, собравшихся на морвокзале в Батуми. 27 июля она заявила, что гордится тем, как грузинский народ "мирно протестует против последней российской провокации". Ведь, по ее словам, пока "круизный лайнер посещает грузинский порт Батуми", Владимир Путин "блокирует отгрузку зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море".

Что этому предшествовало