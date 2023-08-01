Этим рейсом в Батуми прибыло определенное количество поклонников Владимира Путина – артистов, поддерживающих войну, и блогеров, сообщает 24 Канал.
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Протестующих задержали
Позже полиция в Батуми начала задерживать некоторых протестующих. Среди них была и украинка, у которой стражи порядка забрали телефон и запретили ей звонить.
Части россиян удалось выйти из лайнера и сесть в автобус. Однако уехать он не смог, потому что его заблокировали протестующие.
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При этом российские "туристы" вели себя нагло и всячески провоцировали протестующих.
"Что вам не нравится, я не пойму? Да, я – русский и горжусь этим!", – крикнул один из пассажиров лайнера протестующим, после чего началась потасовка.
Позже в МВД Грузии подтвердили задержание еще 9 участников акции. Однако это не остановило протесты. Всего 31 июля были задержаны 23 митингующих.
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Что этому предшествовало
- Лайнер Astoria Grande, отправившийся из Сочи по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи, прибыл в Грузию 26 июля. На его борту находились более 800 российских туристов.
- Одна из находившейся на лайнере россиянок заявила, что якобы "Россия освободила Абхазию от грузин". Однако Россия на самом деле оккупировала грузинскую территорию, а именно Абхазию и Южную Осетию.
- На следующий день в Тбилиси и Батуми собрались протестующие, требовавшие, чтобы россияне покинули территорию Грузии. Из-за протестов лайнер отбыл из Батуми на два дня раньше.
- Однако 31 июля лайнер вернулся в Батуми во второй раз. На морвокзале его уже встречали протестующие. По их информации, на борту лайнера находились российские пропагандисты с телеканала RU.TV.
- Протестующие требуют запретить швартовку лайнера с российскими туристами на борту Батуми.