Про це повідомляють грузинські телеграм-канали. Окрім того, жінка відмовилася визнавати Росію окупантом і наголосила на "братніх" наративах у пропагандистському дусі.

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Росіянка відмовилася визнавати окупацію Абхазії

У Батумі грузинські журналісти вирішили запитати російських туристів щодо їх знань історії Грузії та їхнє ставлення до окупації Абхазії й Південної Осетії. Водночас виявилося, що росіяни пронизані наскрізь кремлівською пропагандою.

Так, росіянка відмовлялася визнавати, що її країна є окупантом, а також розповідала, що раніше грузини нібито "були братами" росіян. Вона також наголосила, що Абхазія буцімто "попросила допомоги" у Росії, коли "грузини поїхали на них танками", і заявила, що взагалі вона "живе у Радянському Союзі" й "нічого не знає".

Журналісти також вирішили поставити ті ж питання й іншій парі туристів з Росії. Вони також нічого кращого не вигадали, аніж сказати, що в них "повсюди великий і красивий СРСР" і, що вони абсолютно не усвідомлені існуванням такої країни, як Грузія.

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Довідка! Росія незаконно окупувала територію Абхазії у 1993 році та Південної Осетії у 2008 році, утворивши там свої маріонеткові республіки. "Незалежність" цих утворень визнала Росія і ще 4 члени ООН. Решта держав світу, в тому числі й Україна, розглядають ці території як суверенну частину Грузії.

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