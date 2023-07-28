Корабель із сотнями росіян прибув до країни з Сочі 26 липня. На знак протесту жителі Батумі зібралися біля нього наступного дня ввечері.

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Обурення населення викликали як і прибуття самого лайнера, так і заяви деяких російських туристів про те, що "Росія звільнила Абхазію від грузинів". Росіяни також розповідали, що відвідували окуповану Абхазію, а це є порушенням грузинського закону.

Тож зустріти їх вийшли активісти із плакатами, на яких були написи "Абхазія — це Грузія", "Росія — окупант", "Покиньте нашу країну", "Росія позбавляє нас нашої батьківщини, життя та майбутнього", "Російський військовий корабель, іди "на**й" тощо.

Грузини вийшли на протест, щоб прогнати росіян / Фото Ехо Кавказу

Вони повинні перебувати в постійному дискомфорті й отримувати гідну відповідь за огидні заяви, які вони робили в нашому місті, Батумі, зневажаючи нашу гідність, самоповагу та патріотизм,

— заявили активісти.