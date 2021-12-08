Росіянина звинувачують у вбивстві чеченського командира у Берліні: прокурори просять довічне
8 грудня 2021 , 09:30Читать новость на русском
Джерело:AFP
Ще у 2019 році у Берліні вбили колишнього чеченського польового командира. Для росіянина, якого підозрюють у злочині, прокурори просять довічне ув'язнення.
У Німеччині суд розглядає справу про вбивство чеченського командира. Підозрюваний у злочині, скоєному понад 2 роки тому, – росіянин.
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Для громадянина Росії просять довічне ув'язнення
Прокурори просять довічне ув'язнення для громадянина Росії Вадима "Соколова"-Красікова, якого звинувачують у вбивстві колишнього чеченського польового командира у Берліні.
Запит подали до берлінського суду 7 грудня після 14 місяців судового розгляду справи.
Вбивство чеченського командира у Берліні: що відомо
- Етнічного чеченця та громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі Росія оголосила його у розшук за звинуваченням у тероризмі. У 2015 році в Грузії на нього було вчинили черговий замах. Опісля Хангошвілі поїхав до Німеччини.
- Чоловіка вбили з пістолета з глушником трьома пострілами в берлінському парку наприкінці серпня 2019 року.
У вбивстві підозрюють росіянина
- Ймовірного вбивцю затримали у день скоєння злочину. З'ясувалося, що це чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова.
- Згодом журналісти встановили, що це прізвище – прикриття, і насправді "Соколов" – пов'язаний зі структурами ФСБ Вадим Красіков.
- Німецькі прокурори ідентифікували підозрюваного як командира спецпідрозділу ФСБ.
- На судових засіданнях Соколов-Красіков через свого адвоката вимагав вважати його саме Вадимом Соколовим, "громадянином Росії, неодруженим, інженером-конструктором".
- Однак Красікова у суді впізнав свідок з України – харків'янин, сестра дружини якого одружена з Красіковим.