Харків'янин припустив також, що той є співробітником російських спецслужб у званні полковника. Про це він під час засідання суду в Берліні у вівторок, 26 жовтня.

Детальніше Причетний до спецслужб Росії: з'явились подробиці щодо підозрюваного у вбивстві Хангошвілі

Українець вже давав свідчення наприкінці липня, але тоді не був впевнений, що на лаві підсудних його родич. Олександр уникнув прямої відповіді на запитання, чи впізнав свояка.

До слова, тоді свідок зазначив лише, що чоловік сестри його дружини виглядав більш спортивно. Та й бачилися вони, мовляв, лише двічі, причому обидва рази – аж десять років тому.

Зверніть увагу! Після цього в інтерв'ю Der Spiegel харків'янин визнав, що сказав у суді неправду – нібито через побоювання за власну безпеку. Він запевнив журналістів, що упізнав свого родича і згадав, як той у розмові мало не натякав на особисте знайомство з Путіним.

Вбивство Хангошвілі: коротко

Громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі вбили 23 серпня 2019 року в парку Малий Тертаген, що у німецькому місті Берліні. Імовірного вбивцю затримали того ж дня.

Останнім виявився громадянин Росії з паспортом на ім'я Вадима Соколова. Згодом у ЗМІ з'явилася інформації, що справжнє ім'я – Вадим Красіков, з 2014 року його шукає Інтерпол.