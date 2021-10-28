Харьковчанин предположил также, что тот является сотрудником российских спецслужб в звании полковника. Об этом он сообщил во время заседания суда в Берлине во вторник, 26 октября.
Подробнее Причастен к спецслужбам России: появились подробности о подозреваемом в убийстве Хангошвили
Украинец уже давал показания в конце июля, но тогда не был уверен, что на скамье подсудимых его родственник. Александр избежал прямого ответа на вопрос, узнал ли свояка.
К слову, тогда свидетель отметил лишь, что муж сестры его жены выглядел более спортивно. Да и виделись они якобы лишь дважды, причем оба раза – аж десять лет назад.
Убийство Хангошвили: коротко
- Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа 2019 года в парке Малый Тертаген, что в немецком городе Берлине. Предполагаемого убийцу задержали в тот же день.
- Последним оказался гражданин России с паспортом на имя Вадима Соколова. Впоследствии в СМИ появилась информации, что настоящее имя – Вадим Красиков, с 2014 года его ищет Интерпол.
Кто такой Зелимхан Хангошвили
Зелимхан Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Российские власти объявили его в розыск. Мужчину обвиняли в терроризме.
Он уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии совершили очередное покушение.