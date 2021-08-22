О соответствующих деталях журналистам рассказал один из свидетелей по делу. Сразу после покушения на Зелимхана Хангошвили арестовали его предполагаемого исполнителя.
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Имя подозреваемого не раскрывали немецкие власти. Однако по информации журналистов-расследователей, настоящее имя обвиняемого Вадим Красиков. В Германию он въехал по фальшивым документам.
Красикова опознали еще в немецком суде
По информации СМИ, в России мужчина ранее служил в спецподразделении ФСБ "Вымпел". С журналистами беседовал украинец Александр Водорез, который должен был опознать Красикова в немецком суде.
Во время заседания он заявил, что не может сделать этого. Теперь Водорез отметил, что сразу узнал обвиняемого, но не сказал об этом из-за опасений за свою безопасность.
По его словам, он знаком с Красиковым с 2010 года. Россиянин, по информации собеседника журналистов, женат на сестре его жены и неоднократно приезжал в Украину до 2014 года, в 2016 году он якобы получил звание полковника. Красиков рассказывал, что видел, как стреляет в тире президент России Владимир Путин.
Когда мы с Вадимом стреляли в тире (он, кстати, очень хорошо стреляет), выяснилось, что он видел, как стреляет Путин и, по его словам, – стреляет хорошо,
– сказал Водорез изданию The Insider.
В то же время он рассказывал, что служит "рядом" со спецназом ФСБ "Вымпел", однако подробности своей службы не раскрывал.
Убийство Зелимхана Хангошвили: коротко
- Еще 15 августа 2019 года в Берлине убили Зелимхана Хангошвили – бывшего чеченского полевого командира.
- Федеральная прокуратура Германии обвинила в причастности к покушению российские власти. В обвинительном заключении на суде против Красикова отметили, что заказчики хотели отомстить Хангошвили.
- Власти России причастность к покушению не признают. В то же время Владимир Путин заявил, что убитый якобы был одним из организаторов взрывов в московском метро.