О соответствующих деталях журналистам рассказал один из свидетелей по делу. Сразу после покушения на Зелимхана Хангошвили арестовали его предполагаемого исполнителя.

Обратите внимание "Путин назвал меня предателем": экс-генерал КГБ Калугин мог переехать из-за скандала с Кремлем

Имя подозреваемого не раскрывали немецкие власти. Однако по информации журналистов-расследователей, настоящее имя обвиняемого Вадим Красиков. В Германию он въехал по фальшивым документам.

Красикова опознали еще в немецком суде

По информации СМИ, в России мужчина ранее служил в спецподразделении ФСБ "Вымпел". С журналистами беседовал украинец Александр Водорез, который должен был опознать Красикова в немецком суде.

Во время заседания он заявил, что не может сделать этого. Теперь Водорез отметил, что сразу узнал обвиняемого, но не сказал об этом из-за опасений за свою безопасность.

По его словам, он знаком с Красиковым с 2010 года. Россиянин, по информации собеседника журналистов, женат на сестре его жены и неоднократно приезжал в Украину до 2014 года, в 2016 году он якобы получил звание полковника. Красиков рассказывал, что видел, как стреляет в тире президент России Владимир Путин.

Когда мы с Вадимом стреляли в тире (он, кстати, очень хорошо стреляет), выяснилось, что он видел, как стреляет Путин и, по его словам, – стреляет хорошо,

– сказал Водорез изданию The Insider.

В то же время он рассказывал, что служит "рядом" со спецназом ФСБ "Вымпел", однако подробности своей службы не раскрывал.

Убийство Зелимхана Хангошвили: коротко