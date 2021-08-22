Про відповідні деталі журналістам розповів один зі свідків у справі. Одразу після замаху на Зелімхана Хангошвілі заарештували його передбачуваного виконавця.

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Ім'я підозрюваного не розкривала німецька влада. Однак за інформацією журналістів-розслідувачів, справжнє ім'я обвинуваченого Вадим Красиков. До Німеччини він в'їхав за фальшивими документами.

Красикова впізнали ще в німецькому суді

За інформацією ЗМІ, в Росії чоловік раніше служив у спецпідрозділі ФСБ "Вимпел". З журналістами розмовляв українець Олександр Водоріз, який мав упізнати Красикова в німецькому суді.

Під час засідання він заявив, що не може зробити цього. Тепер Водоріз зазначив, що одразу впізнав обвинуваченого, але не сказав про це через побоювання за свою безпеку.

За його словами, він знайомий з Красиковим з 2010 року. Росіянин, за інформацією співрозмовника журналістів, одружений на сестрі його дружини й неодноразово приїжджав в Україну до 2014 року, у 2016 році він нібито отримав звання полковника. Красиков розповідав, що бачив, як стріляє в тирі президент Росії Володимир Путін.

Коли ми стріляли з Вадимом в тирі (він, до речі, дуже добре стріляє), з'ясувалося, що він бачив, як стріляє Путін і за його словами – стріляє добре,

– сказав Водоріз виданню The Insider.

Водночас він розповідав, що служить "поруч" зі спецназом ФСБ "Вимпел", однак подробиці своєї служби не розкривав.

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