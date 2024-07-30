З'явилося відео, де п'яна росіянка розповідає, як знущається над дитиною з Маріуполя

Росія незаконно вивезла на свою територію тисячі українських дітей. На жаль, їх усіх і досі не вдалося повернути до України.

В мережі з'явилося відео, де росіянка розповідає, як знущається над дитиною з Маріуполя. З її слова можна прийти до висновку, що вона ненавидить дитину, над якою взяла опіку.

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Як росіянка знущається над дитиною з Маріуполя

Тисячі незаконно вивезених українських дітей продовжують перебувати на території Росії. Відомо, що над частиною росіяни взяли опіку.

В російських телеграм-каналах почали поширювати відео на якому п'яна росіянка буцімто розповідає, як б'є дитину з Маріуполя, над якою раніше взяла опіку.

Водночас чоловік, який знімає все на відео, погрожує жінці тюрмою та заявляє, що якщо та вдарить дитину ще разу, то відправить відео в "спеціальні служби".

"Я трогаю вже, повір", – заявила у відповідь п'яна росіянка.

Що наговорила п'яна росіянка: дивіться відео

В кінці відео росіянка заявляє, що не б'є дитину, а "наказує". Втім, чим все закінчилося наразі невідомо, адже відео різко обірвалося. Також невідомо, чи дійсно дитина, про яку йде мова на відео, з Маріуполя.