"Довічне" за державну зраду: в Держдумі Росії пропонують внести зміни до законів

7 квітня комітет Держдуми Росії запропонував внести правки до Кримінального кодексу. Вони, зокрема, передбачають довічне ув'язнення за державну зраду.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зміни передбачають посилення покарання за статтями Кримінального кодексу, які пов'язані з тероризмом та державною зрадою, пише 24 Канал.

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Які ще зміни чекають на росіян

Окрім довічного ув'язнення за "держзраду", у Росії пропонують "суттєво підвищити нижню та верхню межу відповідальності" за низку злочинів.

Відтак, за статтею "Теракт" граничне покарання збільшать з 15 до 20 років, за статтею "Сприяння терористичній діяльності" мінімальний поріг покарання за вербування або залучення до терористичних злочинів піднімуть до семи років (зараз п'ять років), а мінімальне покарання за посібництво – до 12 років (зараз 10 років).

Крім того, на 5 років збільшать покарання за статтями "Організація терористичної спільноти та участь у ній" (15 років) та "Диверсія" (20 років). Також за статтею "Акт міжнародного тероризму" покарання очікується від 12 років (зараз від 10 років).

Чим викликані такі поправки

Голова думського комітету з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов каже, що це необхідно для захисту від "безпрецедентних загроз", з якими нібито зіткнулася Росія з боку України.

"Зазначу, що збільшення порогів покарання, по-перше, передбачає його відбування в установах з особливим режимом ув'язнення, і по-друге, право на умовно-дострокове звільнення у тих, хто засуджений довічно, з'являється не раніше, ніж через 25 років і за умови приблизної поведінки", – йдеться у повідомленні.

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