"Пожизненное" за государственную измену: в Госдуме России предлагают внести изменения в законы
7 апреля комитет Госдумы России предложил внести поправки в Уголовный кодекс. Они, в частности, предусматривают пожизненное заключение за государственную измену.
Об этом сообщают российские СМИ. Изменения предусматривают ужесточение наказания по статьям Уголовного кодекса, связанным с терроризмом и государственной изменой, пишет 24 Канал.
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Какие еще изменения ждут россиян
Кроме пожизненного заключения за "госизмену", в России предлагают "существенно повысить нижний и верхний предел ответственности" за ряд преступлений.
Следовательно, по статье "Теракт" предельное наказание увеличат с 15 до 20 лет, по статье "Содействие террористической деятельности" минимальный порог наказания за вербовку или привлечение к террористическим преступлениям поднимут до семи лет (сейчас пять лет), а минимальное наказание за – до 12 лет (сейчас 10 лет).
Кроме того, на 5 лет увеличат наказание по статьям "Организация террористического сообщества и участие в нем" (15 лет) и "Диверсия" (20 лет). Также по статье "Акт международного терроризма" наказание ожидается от 12 лет (сейчас от 10 лет).
Чем вызваны такие поправки
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев говорит, что это необходимо для защиты от "беспрецедентных угроз", с которыми якобы столкнулась Россия со стороны Украины.
"Отмечу, что увеличение порогов наказания, во-первых, предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, и во-вторых, право на условно-досрочное освобождение у пожизненно осужденных появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии приблизительного поведения", – говорится в сообщении.
Беларусь ввела смертную казнь за госизмену: что известно
- 21 февраля белорусские депутаты приняли закон о казни для чиновников за госизмене. 9 марта Александр Лукашенко подписал его. Принятие этого закона о смертной казни для чиновников и военнослужащих инициировал народный избранник по имени Дубов Александр Васильевич.
- "Законом предусмотрена возможность применения наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренный статьей 356 Уголовного кодекса (измена государству)", – говорится в официальном сообщении.
- Кроме того, там говорится, что закон устанавливает штраф за преступления против государства в размере от 500 до 50 000 базовых величин (от 73 тысяч до 2,7 миллиона гривен).