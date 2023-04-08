Об этом сообщают российские СМИ. Изменения предусматривают ужесточение наказания по статьям Уголовного кодекса, связанным с терроризмом и государственной изменой, пишет 24 Канал.

Смотрите также Ситуация усугубляется, – экспремьер России объяснил, почему Путин начал признавать влияние санкций.

Какие еще изменения ждут россиян

Кроме пожизненного заключения за "госизмену", в России предлагают "существенно повысить нижний и верхний предел ответственности" за ряд преступлений.

Следовательно, по статье "Теракт" предельное наказание увеличат с 15 до 20 лет, по статье "Содействие террористической деятельности" минимальный порог наказания за вербовку или привлечение к террористическим преступлениям поднимут до семи лет (сейчас пять лет), а минимальное наказание за – до 12 лет (сейчас 10 лет).

Кроме того, на 5 лет увеличат наказание по статьям "Организация террористического сообщества и участие в нем" (15 лет) и "Диверсия" (20 лет). Также по статье "Акт международного терроризма" наказание ожидается от 12 лет (сейчас от 10 лет).

Чем вызваны такие поправки

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев говорит, что это необходимо для защиты от "беспрецедентных угроз", с которыми якобы столкнулась Россия со стороны Украины.

"Отмечу, что увеличение порогов наказания, во-первых, предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, и во-вторых, право на условно-досрочное освобождение у пожизненно осужденных появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии приблизительного поведения", – говорится в сообщении.

Беларусь ввела смертную казнь за госизмену: что известно