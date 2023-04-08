Про це повідомляють російські ЗМІ. Зміни передбачають посилення покарання за статтями Кримінального кодексу, які пов'язані з тероризмом та державною зрадою, пише 24 Канал.

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Які ще зміни чекають на росіян

Окрім довічного ув'язнення за "держзраду", у Росії пропонують "суттєво підвищити нижню та верхню межу відповідальності" за низку злочинів.

Відтак, за статтею "Теракт" граничне покарання збільшать з 15 до 20 років, за статтею "Сприяння терористичній діяльності" мінімальний поріг покарання за вербування або залучення до терористичних злочинів піднімуть до семи років (зараз п'ять років), а мінімальне покарання за посібництво – до 12 років (зараз 10 років).

Крім того, на 5 років збільшать покарання за статтями "Організація терористичної спільноти та участь у ній" (15 років) та "Диверсія" (20 років). Також за статтею "Акт міжнародного тероризму" покарання очікується від 12 років (зараз від 10 років).

Чим викликані такі поправки

Голова думського комітету з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов каже, що це необхідно для захисту від "безпрецедентних загроз", з якими нібито зіткнулася Росія з боку України.

"Зазначу, що збільшення порогів покарання, по-перше, передбачає його відбування в установах з особливим режимом ув'язнення, і по-друге, право на умовно-дострокове звільнення у тих, хто засуджений довічно, з'являється не раніше, ніж через 25 років і за умови приблизної поведінки", – йдеться у повідомленні.

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