Про це повідомляють російські ЗМІ. Зміни передбачають посилення покарання за статтями Кримінального кодексу, які пов'язані з тероризмом та державною зрадою, пише 24 Канал.
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Які ще зміни чекають на росіян
Окрім довічного ув'язнення за "держзраду", у Росії пропонують "суттєво підвищити нижню та верхню межу відповідальності" за низку злочинів.
Відтак, за статтею "Теракт" граничне покарання збільшать з 15 до 20 років, за статтею "Сприяння терористичній діяльності" мінімальний поріг покарання за вербування або залучення до терористичних злочинів піднімуть до семи років (зараз п'ять років), а мінімальне покарання за посібництво – до 12 років (зараз 10 років).
Крім того, на 5 років збільшать покарання за статтями "Організація терористичної спільноти та участь у ній" (15 років) та "Диверсія" (20 років). Також за статтею "Акт міжнародного тероризму" покарання очікується від 12 років (зараз від 10 років).
Чим викликані такі поправки
Голова думського комітету з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов каже, що це необхідно для захисту від "безпрецедентних загроз", з якими нібито зіткнулася Росія з боку України.
"Зазначу, що збільшення порогів покарання, по-перше, передбачає його відбування в установах з особливим режимом ув'язнення, і по-друге, право на умовно-дострокове звільнення у тих, хто засуджений довічно, з'являється не раніше, ніж через 25 років і за умови приблизної поведінки", – йдеться у повідомленні.
Білорусь запровадила смертну кару за держзраду: що відомо
- 21 лютого білоруські депутати ухвалили закон про страту для чиновників за держзраду. 9 березня Александр Лукашенко його підписав. Ухвалення цього закону про смертну кару для чиновників та військовослужбовців ініціював народний обранець, на ім'я Дубов Алєксандр Васильович.
- "Законом передбачено можливість застосування покарання у вигляді страти до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 Кримінального кодексу (зрада державі)", – йдеться в офіційному повідомленні.
- Окрім того, там зазначено, що закон встановлює штраф за злочини проти держави у розмірі від 500 до 50 000 базових величин (від 73 тисяч до 2,7 мільйона гривень).