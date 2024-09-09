Буде ще гірше: чому російська авіація все частіше виходить з ладу

У Росії все частіше розбиваються літаки. Зокрема, авіація, яка залежать від західних комплектуючих. Мовиться в основному про літаки Boeing та Airbus.

Також до таких втрат російських літаків призводить зниження якості обслуговування та контролю за авіацією у країні-агресорці. Це 24 Каналу пояснив авіаційний експерт Богдан Долінце.

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Є дві важливі складові

Богдан Долінце зазначив, що є дві важливі складові. Насамперед з 2022 року статистика збоїв щодо експлуатації цих літаків у Росії збільшується. Кількість таких інцидентів буде збільшуватись. На це впливає неліцензійне обслуговування та використання так званого "авіаційного канібалізму". Це наслідок санкцій Заходу проти країни-агресорки.

Також з 2014 року росіяни не здійснюють обслуговування та нагляд за всіма літаками, які були виготовлені Україною. Тому вони вигадали свій орган, що називається Міждержавний авіаційний комітет, який взяв на себе функції координатора надавати право тим чи іншим російським компаніям здійснювати такий нагляд за технікою, раніше випущеною на території Радянського Союзу.

Наслідок – деградація цієї техніки та падіння якості контролю. А ще це демонструє корупцію всередині Росії, де будь-які погодження, документи можна купити за гроші.

Без нагляду заводу-виробника будь-які продовження термінів служби, ремонти або допуск будь-яких фахівців, які не пройшли відповідне навчання і допуск від заводу-виробника, призводить до того, що техніка деградує, неправильно ремонтується. Тому вона падає, стаються авіакатастрофи, зокрема, з людськими жертвами,

– пояснив авіаексперт.