Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 Канал. За попередньою інформацією, екіпаж загинув.

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Ан-2 розбився у Росії

У Підмосков'ї розбився Ан-2. Екіпаж загинув,

– повідомили росЗМІ.

За їхніми даними, борт проходив випробувальний політ і впав у районі аеродрому біля селища Ватуліне Рузького міського округу. За попередньою інформацією, літак належав аероклубу "Вербілкі".

Відомо, що на момент падіння на борті перебувало двоє осіб, які, радше за все, як повідомили в російських оперативних службах, загинули. Наразі на місці падіння працюють рятувальники.



У Підмосков'ї розбився Ан-2 / Фото росЗМІ

До слова, наприкінці серпня літак Ан-2 здійснив жорстку посадку біля Владикавказу. На борту було 15 осіб. Зокрема, пілоти, 10 парашутистів, діти, хворі на кашлюк, і їхній батько. За попередніми даними, "Кукурудзяник" летів з аеродрому ДОСААФ у селі Архонське і впав у Приміському районі.