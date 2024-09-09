Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 Канал. По предварительной информации, экипаж погиб.

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Ан-2 разбился в России

В Подмосковье разбился Ан-2. Экипаж погиб,

– сообщили росСМИ.

За їхніми даними, борт проходив випробувальний політ і впав біля аеродрому біля селища Ватуліне Рузького міського округу. За попередньою інформацією, літак належав аероклубу "Вербілкі".

Відомо, що на момент падіння на борту перебувало двоє осіб, які, швидше за все, як повідомили у російських оперативних службах, загинули. Наразі на місці падіння працюють рятувальники.



В Подмосковье разбился Ан-2 / Фото росСМИ

К слову, в конце августа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку возле Владикавказа. На борту находились 15 человек. В частности, пилоты, 10 парашютистов, дети, больные коклюшем, и их отец. По предварительным данным, "Кукурузник" летел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское, упал в Пригородном районе.