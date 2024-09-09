Из-за "незваного гостя" Бухарест был вынужден поднимать в небо F-16. Сейчас продолжаются поиски обломков российского беспилотника.

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"Опасно, но непреднамеренно"

В ответ на ночной инцидент МИД Румынии выразил "решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства" российским дроном.

Ведомство призвало страну-агрессора остановить атаки на украинское население и гражданскую инфраструктуру, а также положить конец безответственной эскалации на границе между Румынией и Украиной.

В Бухаресте отметили, что сообщили о событии союзников по НАТО.

В Альянсе тоже отреагировали. Заместитель генсека Мирча Джоанэ написал в сети "Х", что НАТО осуждает нарушение воздушного пространства Румынии со стороны России. Он назвал действия оккупантов потенциально опасными. В то же время подчеркнул, что нет доказательств, что Москва действовала намеренно.

К слову, ночью над Украиной было сбито 15 "Шахедов" и одну ракету "Х-59".