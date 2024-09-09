Через "непроханого гостя" Бухарест був вимушений піднімати у небо F-16. Наразі тривають пошуки уламків російського безпілотника.

Дивіться також Агресивні дії Росії виходять за межі України: МЗС про російські дрони в Румунії та Латвії

"Небезпечно, але ненавмисно"

У відповідь на нічний інцидент МЗС Румунії висловило "рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору" російським дроном.

Відомство закликало країну-агресорку зупинити атаки на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також покласти кінець безвідповідальній ескалації на кордоні між Румунією та Україною.

У Бухаресті зазначили, що повідомоли про подію союзників по НАТО.

В Альянсі теж відреагували. Заступник генсека Мірча Джоане написав у мережі "Х", що НАТО засуджує порушення повітряного простору Румунії з боку Росії. Він назвав дії окупантів потенційно небезпечними. Водночас наголосив, що немає доказів, що Москва діяла навмисно.

До слова, уночі над Україною було збито 15 "Шахедів" та одну ракету "Х-59".