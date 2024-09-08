Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Дипломат відреагував на інформацію про російський військовий дрон, який днем раніше розбився в Латвії.

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Міністр відреагував на ворожі безпілотники

За словами глави МЗС, колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії Росії, захистити життя і зберегти мир у Європі.

Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною,

– наголосив Сибіга.

Міністр закликав до сильнішої і швидшої військової допомоги українським воїнам та зняття обмежень на використання зброї Україною.

Варто зазначити, що російські безпілотники потрапляють не лише на територію Латвії. В ніч на 8 вересня один з ворожих дронів залетів до Румунії. Також повідомлялось, що країна підняла в небо авіацію, щоб збити ударні БпЛА над своєю територією.

