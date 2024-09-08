Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Дипломат отреагировал на информацию о российском военном дроне, который днем ранее разбился в Латвии.

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Министр отреагировал на вражеские беспилотники

По словам главы МИД, коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии России, защитить жизни и сохранить мир в Европе.

Для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников. Смелое коллективное решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной,

– подчеркнул Сибига.

Министр призвал к более сильной и быстрой военной помощи украинским воинам и снятия ограничений на использование оружия Украиной.

Стоит отметить, что российские беспилотники попадают не только на территорию Латвии. В ночь на 8 сентября один из вражеских дронов залетел в Румынию. Также сообщалось, что страна подняла в небо авиацию, чтобы сбить ударные БпЛА над своей территорией.

