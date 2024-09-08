Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Сейчас продолжается расследование этого инцидента.

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В Латвии разбился российский дрон

На востоке Латвии в субботу, 7 сентября, разбился российский военный дрон. Президент Ринкевичс не раскрыл деталей, но сообщил, что сейчас идет следствие.

Мы в тесном контакте с нашими союзниками. Количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и мы должны решать их совместно,

– заявил он.

В то же время в Минобороны Латвии добавили, что беспилотник упал в Резекненском крае на востоке страны. По предварительным данным, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Сейчас национальные Вооруженные Силы Латвии действуют в установленном порядке, в том числе – информируют командование НАТО. Так, об инциденте с российским беспилотником уже сообщили госслужащим, правоохранителям и Альянсу. Стоит заметить, что латвийские военные заметили дрон сразу, как он пересек воздушное пространство страны, наблюдали за ним и оперативно определили место падения.

Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжать начатую работу по укреплению восточной границы Латвии, включая развитие возможностей противовоздушной обороны и возможностей электронной борьбы, которые позволяют нам ограничить работу беспилотников различного назначения,

– заявил министр обороны Латвии.

Глава латвийского МИДа Байба Браже также отреагировала на инцидент. Она заявила, что в понедельник, 9 сентября, вызовет представителя российского посольства. Она напомнила, что во время атаки 8 сентября российские дроны пересекли также воздушное пространство Румынии.

Так, Румыния подняла авиацию для перехвата дрона, который двигался в направлении населенного пункта Неводари. Более того, во время атаки в ночь на 7 сентября по меньшей мере 6 дронов-камикадзе залетели на территорию Беларуси, а один – почти пересек воздушное пространство Литвы.