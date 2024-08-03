Об этом в эфире телемаратона заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

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Угроза наступления на страны Балтии

Это постоянная, перманентная угроза – не более. Пока война в Украине идет, нигде ничего не может быть проблемного от России,

– сказал Буданов.

В то же время, по словам Буданова, россияне имеют план "максимум" и план "минимум" относительно войны в нашей стране. Так, план "максимум" заключается в том, что до конца 2024 года Кремль хочет это получить контроль над Украиной, любым путем. План "минимум" – это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Он неизменен уже на протяжении долгого времени.

Кроме того, Буданов также отметил, что своим наступлением в Харьковской области в начале мая 2024 года россияне хотели попытаться сделать так называемую буферную зону. Но эта попытка провалилась.