Свои наибольшие усилия враг хочет в этом году сосредоточить в Донецкой и Луганской областях. Об этом в эфире национального марафона рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

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Буданов раскрыл планы россиян до конца 2024 года

Кирилл Буданов отметил, что задача "максимум" до конца 2024 года – это получить контроль над Украиной, любым путем.

Задача "минимум" – это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Она не менялась ни разу. Она же пока что единственная,

– заявил украинский генерал.

Кроме того, Буданов также отметил, что своим наступлением в Харьковской области в начале мая 2024 года россияне хотели попытаться сделать так называемую буферную зону. Но эта попытка провалилась.

В то же время глава ГУР заметил, что враг не оставит подобных попыток, потому что российские военные так и остались на оккупированных территориях Харьковской области. Однако это, по словам Буданова, лишь вопрос времени.

К слову, Кирилл Буданов также высказался относительно возможного уничтожения Крымского моста. Генерал подчеркнул, что это может произойти в ближайшие месяцы, ведь соответствующие шансы для этого есть, а ГУР ведет комплексную работу по этому процессу.