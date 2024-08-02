Свої найбільші зусилля ворог хоче цього року зосередити у Донецькій і Луганській областях. Про це в етері національного маратону розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал.

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Буданов розкрив плани росіян до кінця 2024 року

Кирило Буданов наголосив, що завдання "максимум" до кінця 2024 року – це отримати контроль над Україною, будь-яким шляхом.

Завдання "мінімум" – це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Воно не змінювалося жодного разу. Воно ж поки що єдине,

– заявив український генерал.

Крім того, Буданов також зазначив, що своїм наступом у Харківській області на початку травня 2024 року росіяни хотіли спробувати зробити так звану буферну зону. Але ця спроба провалилася.

Водночас глава ГУР зауважив, що ворог не покине подібних спроб, тому що російські військові так і лишилися на окупованих територіях Харківської області. Однак це, за словами Буданова, лише питання часу.

До слова, Кирило Буданов також висловився стосовно можливого знищення Кримського мосту. Генерал підкреслив, що це може статися найближчими місяцями, адже відповідні шанси для цього є, а ГУР веде комплексну роботу щодо цього процесу.