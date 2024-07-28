Водночас ці завдання будуть не менш важливими та складними. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час виступу перед випускниками Київської школи економіки.

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Буданов висловився про закінчення війни

За словами Буданова, саме зараз і саме в Україні за нашої участі вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом.

Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні. Так завжди буває, коли нація вирішує йти власним, непроторенним шляхом. Вважаю, це нормально. Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож, коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно,

– сказав очільник ГУР випускникам столичного університету.

Буданов додав, що нове покоління української нації мусить допомогти світу знайти відповіді на глобальні питання.

Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів,

– підсумував він.

До слова, раніше Кирило Буданов назвав вбивство Ірини Фаріон викликом для українців. За словами очільника ГУР, її смертю ворог хоче роз'єднати українців.