В то же время эти задачи будут не менее важными и сложными. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время выступления перед выпускниками Киевской школы экономики.

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Буданов высказался об окончании войны

По словам Буданова, именно сейчас и именно в Украине при нашем участии решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории нашего государства и для человечества в целом.

Война точно закончится, это закономерный процесс. А тогда перед нами встанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные. Так всегда бывает, когда нация решает идти собственным, непроторенным путем. Считаю, это нормально. Любое движение вперед встречает сопротивление. Поэтому, когда вы чувствуете сопротивление, когда вам сложно, значит вы все делаете правильно,

– сказал глава ГУР выпускникам столичного университета.

Буданов добавил, что новое поколение украинской нации должно помочь миру найти ответы на глобальные вопросы.

Мы есть и всегда будем. И преодолеем всех врагов,

– подытожил он.

К слову, ранее Кирилл Буданов назвал убийство Ирины Фарион вызовом для украинцев. По словам главы ГУР, ее смертью враг хочет разъединить украинцев.