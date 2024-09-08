В частности, враг нанес циничный удар по Сумах. Оккупанты цинично били по жилой застройке и, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

Важно Бухарест поднял авиацию: российские ударные БпЛА пересекли границу с Румынией

Как отработала ПВО 8 сентября

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 8 сентября враг запустил по территории Украины 27 целей:

4 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые запустили с территории Белгородской области,

23 БПЛА типа "Шахед", район пусков – Курск и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушные силы привлекли к отражению атаки зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. В результате украинским защитникам удалось сбить 1 ракету Х-59 и 15 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Кроме того, важно учитывать, что 3 ракеты Х-59 не достигли цели вследствие активного противодействия Сил обороны. 2 ударных БПЛА также не достигли своих целей и были локально потеряны. Вероятно, дроны-камикадзе упали под воздействием средств РЭБ.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.



Как отработала ПВО 8 сентября / Инфографика Воздушных сил

В ночь на 7 сентября враг также атаковал Украину "Шахедами". Во время прошлой атаки российские захватчики запустили 67 ударных БПЛА, из которых ПВО сбила 58.

Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали вблизи здания Верховной Рады. Повреждений не обнаружено, и больше информации в сети не сообщали.