Будет еще хуже: почему российская авиация все чаще выходит из строя

В России все чаще разбиваются самолеты. В частности, авиация, которая зависят от западных комплектующих. Говорится в основном о самолетах Boeing и Airbus.

Также к таким потерям российских самолетов приводит снижение качества обслуживания и контроля за авиацией в стране-агрессоре. Это 24 Каналу объяснил авиационный эксперт Богдан Долинце.

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Есть две важные составляющие

Богдан Долинце отметил, что есть две важные составляющие. Прежде всего с 2022 года статистика сбоев по эксплуатации этих самолетов в России увеличивается. Количество таких инцидентов будет увеличиваться. На это влияет нелицензионное обслуживание и использование так называемого "авиационного каннибализма". Это следствие санкций Запада против страны-агрессора.

Также с 2014 года россияне не осуществляют обслуживание и надзор за всеми самолетами, которые были изготовлены Украиной. Поэтому они придумали свой орган, что называется Межгосударственный авиационный комитет, который взял на себя функции координатора предоставлять право тем или иным российским компаниям осуществлять такой надзор за техникой, ранее выпущенной на территории Советского Союза.

Следствие – деградация этой техники и падение качества контроля. А еще это демонстрирует коррупцию внутри России, где любые согласования, документы можно купить за деньги.

Без надзора завода-производителя любые продления сроков службы, ремонты или допуск любых специалистов, которые не прошли соответствующее обучение и допуск от завода-производителя, приводит к тому, что техника деградирует, неправильно ремонтируется. Поэтому она падает, происходят авиакатастрофы, в частности, с человеческими жертвами,

– объяснил авиаэксперт.