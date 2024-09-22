Це врятувало Росію від поразки у 2022 – 2023 роках: чи наважиться Путін на мобілізацію

Росія за час повномасштабного вторгнення не оголошувала про повноцінну мобілізацію, однак скоро це може змінитись. Кремль поступово збільшує виплати за службу в армії, але гроші та люди, які добровільно йдуть на смерть, закінчуються.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зазначивши, що людський ресурс у Росії, на жаль, виявився великим. На його думку, саме цей показник врятував армію окупантів від повного краху восени 2022 року.

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Ресурс Росії завершується

Євген Дикий зауважив, що кількість особового складу росіян стрімко зменшується, а поповнювати його стає все складніше.

Навіть до подій на Курщині були очевидні сигнали. Порівняно з 2022 роком, зараз Росії довелось збільшити виплати учасникам "військової операції" приблизно у 10 разів. Їм треба це робити, щоб хоч хтось ще йшов на контрактну службу,

– сказав він.

Мобілізаційна географія

Ветеран російсько-української війни назвав регіони Росії, з яких найчастіше відправляли на війну проти України. Дивно, але мобілізаційна географія поступово рухається до центральних областей країни-агресорки.

За даними російських соціальних виплат, у 2023 році найбільше матеріальної допомоги отримали родичі учасників "військової операції" у найбільш віддалених регіонах Росії. Мовиться про Чувашію, Башкортостан та Бурятію.

Це економічно дуже бідні та етнічно не російські регіони. Росія збирала на окраїнах останні корінні народи та відправляла їх на "утилізацію" в Україну,

– наголосив Євген Дикий.

За його словами, на початку 2024 року Москва почала відправляти на війну вже етнічних росіян, але також з окраїн країни.

За останні кілька місяців це змінилось, адже до війська почали брати росіян із Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга.

Це були три мегаполіси, яких донедавна не чіпали з двох причин. Перша – їм треба платити більше. Друга – коли привозитимуть багато вбитих, буде більше резонансу та суспільного обурення, ніж на окраїнах Росії,

– підкреслив ветеран.

Він пояснив, що це вказує на швидке вичерпування резервів, яке потрібно відновлювати за будь-яких обставин. Ймовірно, єдиною альтернативою для Владіміра Путіна буде примусова мобілізація.

"Один раз не добровільною мобілізацією кремлівський режим врятував себе та російську армію. Коли у 2022 році за дуже короткий період зібрали 450 тисяч військових і буквально засипали ними лінію зіткнення", – сказав Євген Дикий.

Він додав, що це єдиний вихід для Путіна, але російське суспільство може дуже негативно сприйняти це.