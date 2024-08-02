Резерви вичерпуються: Путін може почати відбирати гроші у росіян

У Росії поступово вичерпуються резерви, а російська економіка перебуває у стані "перегріву". Інфляція зростатиме не тільки на харчові продукти, а й непродовольчі товари. Все тому, що вони не приходять з Китаю, адже не вдається провести оплату.

У цих умовах путінський режим та росіяни, які заробляють на війні, усіма силами будуть намагатися зробити так, аби бойові дії в Україні продовжувалися. Однак для цього необхідні гроші, а у Росії серйозні проблеми з цим. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц назвав 24 Каналу два джерела, звідки Кремль може взяти кошти.

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Про інфляцію у Росії

Голова російського центробанку Ельвіра Набіулліна заявила про виснаження останніх резервів у російській економіці. За її словами, вона перебуває у стані значного "перегріву", масштаби якого стали рекордними за останні 16 років.

Протягом року було видно, як промисловість Росії більше не може зростати. Темпи щораз більше падають, тому що обладнання завантажене до межі, вільних робочих рук немає, гроші вливають під потрібні товари, а більше їх виробити не можна.

Тоді з'являється інфляція. Відповідно економіка балансуватиме між зростальною масою грошей та не зростальною масою товарів шляхом підвищення цін. Це, своєю, чергою, зруйнує російську економіку ще гірше, ніж будь-яка війна.

Окрім зростання цін на харчові продукти, у країні-агресорці уже з'являється інфляція непродовольчих товарів, а все через те, що вони не приходять з Китаю. Відбуваються спроби провести оплати, але вони не проходять. Дечого уже навіть не вистачає.

Зараз інфляція ще йде по інерції бюджету цього року, але може пришвидшитися, оскільки є велика загадка щодо того, що буде з бюджетом у 2025 році,

– зазначив Ліпсіц.

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Завдяки чому Росія намагатиметься продовжувати фінансувати війну

Доктор економічних наук розповів, що у Росії з'явилася група людей, яка збагачується на війні. Вони отримують матеріальну вигоду, їх називають "бенефіціарами війни". Це радість не лише для Владіміра Путіна, а й великої кількості росіян.

За різними оцінками, таких людей від 15 до 30 мільйонів. Тому вони будуть прагнути, щоб бойові дії на території України відбувалися завжди. Якщо хтось переможе, "бенефіціари війни" шукатимуть якісь нові осередки напруження, аби підтримувати військову істерію в Росії.

Відтак росіяни будуть намагатися зробити так, аби дедалі більше коштів вливалося у війну. Але для цього потрібно, щоб були гроші. А вони дуже швидко не з'являються, або ж якщо так стається, то вони моментально перетворюються в інфляцію, бо є "пустими".

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Для того, аби продовжувати фінансувати злочинні дії в Україні, Росії прийдеться обирати:

або максимально пришвидшити додаткову емісію грошей, тобто випускати велику кількість нічим на забезпечених коштів, що призведе до двозначної, а можливо навіть тризначної інфляції;

або почати відбирати гроші у росіян, переказавши їхні збереження державі, як це було у 1990 році в СРСР. Росіяни намагаються це все заперечувати, але все до цього потроху наближається.

"Уже створена система для перекачування збережень населення в доходи держави, називають це "добровільне додаткове пенсійне страхування". Коли людям пропонують забрати кошти з банків та помістити їх у недержавні пенсійні фонди, аби через 15 років отримати надбавку до пенсії. Водночас пенсійний фонд на ці гроші одразу придбає облігації федеральної позики мінфіну, а той, своєю чергою, фінансуватиме військові витрати. НПФ потім скаже, мовляв, "нічим допомогти не можу, мінфін не повертає гроші". Збанкрутує, а ви будете кричати "де наші гроші", – констатував Ігор Ліпсіц.