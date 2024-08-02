Російські ЗМІ пишуть, що у держкомпаній через санкції почалися проблеми з виплатою зарплат за кордоном. Мовиться про санкції проти вітчизняної банківської системи.

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Проблему вирішували за допомогою готівки

За словами джерел, на які посилаються ЗМІ Росії, складнощі торкнулися диппредставництв, торгівельних представництв, представництв російських держорганів при міжнародних організаціях, а також іноземних філій та офісів державних корпорацій.

Провести платежі через банківські карти можливості не було, тож проблему доводилось вирішувати за допомогою валіз готівкової валюти.

Готівка у валюті використовується не тільки для зарплат, а й для покриття поточних витрат.

Насправді санкції впливають також і на галузі промисловості Росії. Зокрема, імпортозаміщення, ймовірно, працює не зовсім так, як сподівались росіяни, адже почастішали випадки, коли літаки падають на території агресорки через "технічні несправності".