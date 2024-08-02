Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, що у Росії не існує авіації 5 покоління. Він додав, що єдиний літак 4+ покоління це Су-57.

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Недоліки російських літаків

Анатолій Храпчинський зауважив, що відколи Росія почала пропонувати свої літаки партнерам, то ті стикнулись із неконкурентоспроможністю цієї авіації. Мовиться про слабкі радіолокаційні системи та авіоніку. Після таких випробувань у російських літаках з'явилося багато іноземних компонентів, які є і зараз.

Після повномасштабного вторгнення в Україну та введення санкцій проти країни-агресорки, росіяни пробують виготовляти власні елементи до авіації. Такі спроби є безрезультатними, тому вони намагаються обходити заборони, щоб продовжувати закупівлю необхідних деталей до літаків.

Усе, що є у Росії це копіювання того, що було зроблено за кордоном. Зокрема Ту-160 – це той самий B-1 Lancer. Такої військової техніки в Росії ще багато,

– сказав авіаексперт.

Він підкреслив, що країна-агресорка накопичила чимало таких літаків, але високотехнологічність там на низькому рівні.