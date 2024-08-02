Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что в России не существует авиации 5 поколения. Он добавил, что единственный самолет 4+ поколения это Су-57.

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Недостатки российских самолетов

Анатолий Храпчинский отметил, что с тех пор Россия начала предлагать свои самолеты партнерам, то те столкнулись с неконкурентоспособностью этой авиации. Говорится о слабых радиолокационных системах и авионике. После таких испытаний в российских самолетах появилось много иностранных компонентов, которые есть и сейчас.

После полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций против страны-агрессора, россияне пытаются изготавливать собственные элементы к авиации. Такие попытки являются безрезультатными, поэтому они пытаются обходить запреты, чтобы продолжать закупку необходимых деталей к самолетам.

Все, что есть у России это копирование того, что было сделано за рубежом. В частности Ту-160 – это тот самый B-1 Lancer. Такой военной техники в России еще много,

– сказал авиаэксперт.

Он подчеркнул, что страна-агрессор накопила немало таких самолетов, но высокотехнологичность там на низком уровне.