Это подтвердил глава Офисе Президента. Андрей Ермак отметил, что использование оккупантами новых дронов в налетах на нашу страну свидетельствует о нескольких вещах.

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Россия использует новые дроны для атак на Украину

Во-первых, отметил Ермак, кустарная сборка свидетельствует об удешевлении технологий производства в этой войне, а также о сложности для российского военно-промышленного комплекса выходить на массовость сборки других образцов из-за санкций и ограничений.

Россия зависима от стран, которые помогают обходить санкции и получать компоненты для производства оружия. Если больше "прикрутить", а также выбить российские предприятия ВПК, режим не сможет продолжать интенсивный террор,

– подчеркнул чиновник.

Во-вторых, технологии войны постоянно развиваются. Ермак отметил, что это гонка, и мы не стоим на месте. Также это приводит к устареванию отдельных образцов вооружений, которые становятся менее эффективными против новых типов оружия и принципов ведения войны.

"Соответственно, демократический мир не имеет права проиграть технологическую гонку автократиям. И здесь важно работать не только путем ограничений, но и развитием собственных вооружений, в частности, наращиванием темпов производства оружия, учитывая, что автократии делают ставку на массовость", – отметил руководитель ОП.

Также добавил, что здесь речь идет не только об Украине, но и действия автократических сил на Ближнем Востоке с использованием прокси.

Украина же заинтересована в производстве оружия для того, чтобы защищать себя и принципы демократии,

– подчеркнул Ермак.

Заметим, что накануне, 31 июля, Россия массированно атаковала Украину дронами. В частности, враг запустил 89 ударных БПЛА типа "Shahed". Защитники неба сбили все.

Бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что среди обломков "Шахедов" будут найдены ударные БПЛА других типов. Кстати, телеграм-каналы писали, что оккупанты могли атаковать новыми дешевыми российскими дронами "Гербера". Однако официально украинские военные данные о таких беспилотниках не подтверждали.